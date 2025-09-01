丸亀警察署 覚せい剤を販売したなどとして、香川県警は暴力団組員の男など3人を逮捕しました。 覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは、丸亀市に住む指定暴力団6代目山口組傘下の暴力団組員の男（49）と、土木作業員の男（19）、無職の男（26）の3人です。 警察によりますと、暴力団組員の男は2025年3月3日、坂出市の団地で、土木作業員の男に覚せい剤約0.5gを1万5000円で販売した疑いが持たれています。 土木作