バンダイは、「ピクミン フルーツのどあめ」(237円)を9月29日より、全国量販店の菓子売り場等にて販売する。本商品は、任天堂のゲームシリーズ「ピクミン」に登場する果実『ミドリタワワ』をイメージした、スースーしないやさしい味わいののどあめ。マスカット果汁と、20種類のハーブエキス(エルダーフラワー、ペパーミント、シナモン、ラベンダー、ローズヒップ、レモンバーム、レモンバーベナ等)を配合し、のどの乾燥時や日常の