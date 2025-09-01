「ＤｅＮＡ２−０中日」（３１日、横浜スタジアム）中日・井上監督はまたしても左打者をズラリと並べた。ＤｅＮＡ・藤浪との再戦。８月１７日の対戦では投手・松葉を含めて全員左打者。今回は遊撃・ロドリゲスを除く８人が左打者。制球難のイメージを抱く右腕からの死球を警戒し、同じ右投手の石田裕が先発していた前日のスタメンから、細川、チェイビス、山本、田中、加藤を先発メンバーから外した。果たして結果は７回４安