（伊藤 薫平 キャスター）「不信任決議案可決へ。田久保市長にとって、そして伊東市政にとって、運命の日を迎えました」9月1日朝8時46分、静岡･伊東市の田久保真紀市長が登庁。（伊東市田久保 真紀 市長）「おはようございます」（記者）「不信任決議案はどう対応されますか？」（田久保）「おはようございます」きょうも何も答えずに、市長室に向かいました。東洋大学「卒業」とした田久保市長の学歴詐称疑惑。百条委員会