アジア・コモディティ騰落率ランキング＝09/01営業日時点＝ 上海銅 0.61％ 大連とうもろこし 0.13％ 上海ゴム 0.06％ 上海重油 -0.17％ 大連ポリエチレン -0.83％ 上海異形鉄筋 -1.66％ ＊数値は前日比％