ドル円１４７．１５近辺、ユーロドル１．１７１５近辺ドル売り一服＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、東京午後に広がったドる売りの動きが一服している。ドル円は146.79レベルを安値に、147円台へと買い戻されている。ユーロドルは1.1733レベルを高値に、1.1710台へと小反落。 USD/JPY147.14EUR/USD1.1719