１日の東京株式市場はリスク回避の流れが強まり、日経平均株価は大幅安となり、一時４万２０００円台を下回る場面があった。 大引けの日経平均株価は前営業日比５２９円６８銭安の４万２１８８円７９銭と大幅続落。プライム市場の売買高概算は１７億２２０７万株、売買代金概算は４兆２４４億円。値上がり銘柄数は７５０、対して値下がり銘柄数は８０６、変わらずは６２銘柄だった。 きょうの東京市場は、前週末の欧米