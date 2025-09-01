イタリア８月製造業PMIは５０．４（予想４９．８、前回値：４９．８） 今年に入ってから初の５０超え 生産量が約２年半ぶりの大幅増加 輸出売上高の持続的減少にもかかわらず 受注総量は小幅増加 仕入価格と販売価格がわずかに下落