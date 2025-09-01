静岡県内では9月1日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、高齢者7人、未成年者2人を含む男女計14人が救急搬送されました。このうち富士消防本部管内では、午前11時半すぎに、富士市内の路上で50代の男性が倒れているのを通行人が発見し救急搬送されましたが意識障害の重症、この他、県内では5人が中等症、8人が軽症だということです。