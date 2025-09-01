株式会社インゼルサラブレッドクラブ（本社・京都市中京区、代表取締役・松島正昭）は、競走用馬ファンドの提供にあたり、9月1日より2025年度募集を開始した。クラブ創設5年目を迎える今年も社台ファーム、ノーザンファームをはじめとする名門牧場から数々の良血馬が集結した。無敗の3冠馬コントレイル産駒を筆頭にキタサンブラック、エピファネイア、サトノダイヤモンド、レイデオロ、シニスターミニスターなど名種牡馬の産