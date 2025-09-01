第1回北京国際サイクリング・装備展示会が北京市の中国国際展覧センターで開催されています。展示面積は2万平方メートルに達し、国内外の有名な自転車ブランドメーカー100社以上が出展しています。今回の展示会は「消費活力の喚起、産業発展の推進」をテーマに、自転車本体、部品、サイクリングテクノロジー、スポーツ観光など、自転車をめぐる全産業チェーンの技術と応用を展示しています。会場では、「ワンストップ型」のサイク