パナソニック エナジーは10月10日に、乳幼児がコイン形リチウム電池を誤飲する事故のリスクを低減すべく、電池本体に誤飲対策を施したコイン形リチウム電池として、CR2032E、CR2025E、CR2016Eの3品種4品番を発売する。いずれも税別価格は363円（1個）で、CR2032Eのみ2個入り（税別726円）も用意している。●使用推奨期限を従来の5年から10年に延長今回、発売されるコイン形リチウム電池に施される誤飲対策では、従来の誤飲対策