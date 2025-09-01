埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市の九都県市は9月1日〜12月24日の期間、家庭部門における二酸化炭素排出量削減を目的に、家庭での電気使用量が多いエアコンおよび電気冷蔵庫の、省エネ家電への買い替えを啓発する「九都県市省エネ家電買替キャンペーン」を開催している。●抽選で300人に賞品を進呈同キャンペーンでは、期間中に対象製品への買い替えを行って応募した人の中か