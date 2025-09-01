北海道で盗撮行為を繰り返し、仕事で派遣された福島県で脱衣所に侵入したとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影、撮影未遂）や建造物侵入の罪に問われた道警機動隊の元巡査千葉俊輔被告（25）＝釧路市＝に、釧路地裁は1日、懲役1年6月、執行猶予4年（求刑懲役1年6月）の判決を言い渡した。水越壮夫裁判官は判決理由で「盗撮癖は相当に根深く、警察官として犯罪の予防や取り締まりを行うべき立場にありながら敢行した点でも、厳