三重県鈴鹿市で、生活保護の申請者に対し、財布の中の所持金を全て出させていたことがわかりました。鈴鹿市によりますと、市では5年以上前から、生活保護を申請する市民に対し、財布の中の所持金を箱に出させて1円単位で確認しているということです。2025年6月の市議会で、一部の議員から「申請者の尊厳を傷付ける」といった指摘があり、市は「保護費を正確に算出するために必要」としていました。厚生労働省は、生活保護