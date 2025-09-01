画像はカドコミ「機動戦士ガンダムエイト」のページ（https://comic-walker.com/detail/KC_006775_S）より 【第3話前編その1】 9月1日 公開 KADOKAWAは9月1日、マンガ「機動戦士ガンダムエイト」の第3話前編その1をカドコミにて公開した。 本作はシナリオ・鴨志田一氏、漫画・高木秀栄氏、原案・矢立肇氏と富野由悠季氏による作品で、「ガンダムエース」にて連載が行な