9月1日（現地時間8月31日）、タナシス・アデトクンボがミルウォーキー・バックスと1年290万ドル（約4億2640万円）で再契約に合意したと『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。 現在33歳のタナシスは、201センチ99キロのスモールフォワード。2011年にギリシャのフィランリティコスでプロキャリアをスタートした。2016年にニューヨーク・ニックスでNBAデビューを果た