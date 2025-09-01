ラジオ国際放送などの中国語ニュースでの不適切発言問題を巡り、ＮＨＫが元外部スタッフの中国籍の男性に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁（足立堅太裁判長）は１日、請求通り１１００万円を賠償するよう男性に命じる判決を言い渡した。判決によると、中国語ニュースの翻訳や読み上げを担当していた男性は昨年８月、靖国神社での落書き事件を伝える生放送のニュース中に、中国語や英語で、沖縄県の尖閣諸島は「中国の領土」な