アンバサダーに『鬼越トマホーク』8月下旬に突如SNSに登場し注目を集めていた『レンタル怖い人』というサービスが、8月31日に突如、サービス終了を発表した。HPには〈「怖い人」貸し出します〉と書かれており、ボカシは入っているが肩から腕にかけてびっしりと刺青が入っている悪そうな男たちがスタッフ一覧に掲載されている。怖い人など借りてどうするのかと思うが、サービス内容を見ると〈いじめや対人トラブルの解決にご活用く