俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第112回（2日）の場面カットが公開されている。【写真あり】あの人がいない…新たな相関図を公開！前回は、ラジオドラマ『やさしいライオン』は、たくさんの人の耳に届いていた。しかし、登美子（松嶋菜々子）の反応が気になり、浮かない顔の嵩（北村匠海）。