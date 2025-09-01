俳優の奥菜恵（46）が、1日までに自身のインスタグラムを更新。「#お手伝い #実家」のハッシュタグを添え、実家での様子を紹介した。【動画】「照明がステキ」洋風チックな実家でベッドメイクする奥菜恵「実家のお手伝い中」のコメントとともに、1本の動画をアップ。洋風チックな実家でテキパキとベッドメイクする姿を早回しで披露している。コメント欄には「すてきなご実家ですね」「立派！」「照明がステキ」「テキパキと