1日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万9188枚だった。うちプットの出来高が1万629枚と、コールの8559枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の1467枚（16円高57円）。コールの出来高トップは4万4000円の1330枚（74円安71円）だった。 コールプット