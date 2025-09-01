1日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3589枚だった。うちプットの出来高が2059枚と、コールの1530枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の178枚（30円高140円）。コールの出来高トップは4万5000円の430枚（80円安150円）だった。 コールプット 出来