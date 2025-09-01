1日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は166枚だった。うちプットの出来高が142枚と、コールの24枚を上回った。プットの出来高トップは3万4000円の45枚（145円）。コールの出来高トップは4万4000円の8枚（605円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格