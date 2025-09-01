イオンモールが運営する東京都多摩市の商業施設「聖蹟桜カ丘オーパ」（多摩市関戸）が、8月31日に営業を終了した。運営を引き継ぐザイマックスが施設をリニューアルし、10月31日から「VITA MALL SEISEKI（ヴィータモールせいせき）」としてオープンする。家電の「ヤマダデンキ」、スーパーの「ロピア」などが新たに登場する。【こちらも】長野のイオン諏訪店跡、「イオンスタイル諏訪」開業へ2026年秋にヴィータモールせいせ