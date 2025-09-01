今日9月1日は全国250地点で35℃以上の猛暑日となり、9月の最多記録を更新しました。明日2日は、関東の内陸部で再び40℃の酷暑に迫るなど、命にかかわる危険な暑さの所がある見込みです。熱中症対策を万全になさってください。全国250地点で猛暑日9月の最多記録を更新9月のスタートとなる今日1日は、全国250地点で最高気温が35℃以上の猛暑日となりました。一昨日8月30日の231地点、昨日8月31日の219地点に続き、3日連続の200地点