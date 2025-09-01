友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はバイト先の意地悪な先輩について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞ひなたはコンビニでバイトをしています。ある日、同じバイトの美月がミスをしていまいました。忙しく手を離せず、美月のフォローができないひなたは、バイト先の先輩・仁さんにフォローを求めます