■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）8/28、NYダウ＋71ドル高、45,636ドル2）8/29、NYダウ▲92ドル安、45,544ドル【前回は】相場展望8月28日号米国株: トランプ氏のFRB圧力は、金利上昇と財政赤字増大につながる日本株: 海外短期筋は、朝元気⇒後場買いが引っ込むという流れに変化●2．米国株：トランプ「米国の王様」の最終目的は「ノーベル平和賞」授章1）NYダウは8/28、予想上回る堅調な成長や雇用指標を好感し