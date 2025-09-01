吉野家は9月1日11時から、人気スパイスカレー店『SPICY CURRY 魯珈』(東京･大久保)が監修した「牛魯肉飯(ギュウルーローハン)」と「肉だく牛魯肉飯」を、全国の店舗で発売している。また、2025年1月に発売した「牛魯珈カレー(ギュウロカカレー)」「肉だく牛魯珈カレー」を同日から再発売している。4品ともに数量限定。〈人気スパイスカレー店監修の新メニュー〉「魯肉飯(ルーローハン)」を、人気スパイスカレー店『魯珈(ろか)』監