告示書が掲示された「揚州飯店本店」＝１日午後、横浜市中区帝国データバンク横浜支店によると、老舗中華料理店「揚州飯店本店」を運営する「ＭｉａＶｉｔａ」（横浜市中区）が破産手続きを横浜地裁に申し立てる見通しとなった。負債は４億円以上という。２０２１年設立の同社は１９５２年創業の同店を昨年１月に買い取り、運営のみを手がけていた。横浜中華街の観光客を取り込もうと、昨年７月に大型店舗跡地に改装移転。営業