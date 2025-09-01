攻守でチームに欠かせない存在となっている楽天・ボイト(C)産経新聞社パ・リーグ4位の楽天は、8月31日の日本ハム戦（エスコンフィールド）で延長11回の末に1-0で勝利。1番・中島大輔の右翼ポール際に運ぶ6号ソロが決勝点になった。【動画】ダイブ→ヘッスラ→ガッツ…楽天ボイトの気迫あふれる守備をチェックこの試合では、新助っ人のハッスルプレーが話題となった。両軍無得点の6回。日本ハムの・五十幡亮汰の右前に抜けよう