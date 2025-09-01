杉原愛子の綺麗に割れた腹筋に驚愕(C)Getty Images体操女子で2016年リオデジャネイロ、21年東京五輪代表の杉原愛子が筋トレユーチューバーであるアクトレブログとの動画を自身のインスタグラムに投稿した。【動画】見事な腹筋に驚愕！杉原愛子が肉体美を披露実際の投稿アクトレブログが「体脂肪率7%の女子体操選手のヤバい実態」と題した動画を公開。杉原に「腹筋見せてもらってもいいですか？」とお願いし、「しょうがない