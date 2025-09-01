目標を設定すれば、仕事の生産性は上がるのか。サイエンスジャーナリストの鈴木祐さんは「目標設定にはメリットがある。だが、目標のせいで不正や不祥事に手を染めたり、意欲を失ってしまったりする人もいる」という――。※本稿は、鈴木祐『社会は、静かにあなたを「呪う」 思考と感情を侵食する“見えない力”の正体』（小学館クリエイティブ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／ATHVisions※写真はイメージです -