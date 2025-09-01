リゾナスは、医師監修による新サプリメント「NMN SIRTUON(エヌエムエヌサーチュオン)」に続き、進化版の「NMN TRIAS(エヌエムエヌトリアス)」を2025年9月1日より販売中。 リゾナス「NMN TRIAS(エヌエムエヌトリアス)」  内容量：60粒(1日2粒目安)発売日：2025年9月1日販売方法：公式オンラインストア監修：リゾナスフェイスクリニック東京リゾナスは、医師監修による新サプリメント「NMN SIRTUON(エ