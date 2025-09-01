「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）番付発表が１日に行われ、安青錦（２１）が新小結に昇進した。所要１２場所の新三役は小錦（元大関）、朝青龍（元横綱）、琴欧洲（元大関）の所要１４場所を上回る史上１位のスピード出世。都内の安治川部屋での会見では「記録はうれしい」と語り、「皆が大関、横綱になっている。上がってからが大事なので、上がったところでは満足しない」と、大関昇進を見据えた。直近３場所は