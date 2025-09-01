福岡市は9月1日、東区の保育施設で感染性胃腸炎の集団発生が起きたと発表しました。園児20人が症状を訴えています。福岡市によりますと、8月21日から28日にかけて、1歳から5歳までの園児20人が嘔吐、下痢、発熱、腹痛の症状を訴えました。このうち4人からサポウイルスとアストロウイルスが検出され、市は感染性胃腸炎の集団発生とみています。重症の園児はおらず全員、快方に向かっているということです。サポウイルスとアストロウ