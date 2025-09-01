2025年12月14日(日)にハワイ・オアフ島で開催されるJALホノルルマラソン2025。大会の開催に伴い、ホノルルマラソン日本事務局では、ランナーをサポートするボランティア、KOKUAスタッフを募集します。 JALホノルルマラソン2025  ■ 応募期間：第1期：2025年9月1日(月)〜9月21日(日)23:59 終了第2期：2025年10月6日(月)〜10月31日(金)23:59 終了※応募者多数の場合は抽選。第1期は10月初旬当選通知、第2期は11月中旬