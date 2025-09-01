歌手の藤井風（28）が31日放送のテレビ朝日系「EIGHT-JAM」にVTR出演。意外な音楽のルーツを明かした。藤井は「小6の卒業アルバムには“歌って踊って演奏して”みたいなことを将来の夢で書いていた。その頃には少なくとも（歌手の夢は）あったと思う」と明かした。スタッフが「“踊って”もその時からあった？」と聞くと、「ねー、あったんですよ」と恥ずかしそうに笑った。続けて、「EXILE系でしたけどね。当時好きなのは」