8月30日から31日にかけて放送された『24時間テレビ』（日本テレビ系）で、チャリティーパートナーとして出演を予定していたキンプリこと『King&Prince』の高橋海人が急きょ出演を見合わせた。【写真】「感謝の気持ちで…」高橋海人が永瀬廉・松田元太に送ったメッセージ『24時間テレビ』高橋海人に相次ぐ心配の声出演取りやめが発表となったのは、放送当日の30日だったため、ネット上では高橋を気づかう声が相次いでいる。