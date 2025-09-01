アドベンチャーは、2025年6月期の配当を無配とすることを決定した。連結子会社の旅工房の雇用調整助成金の不正受給や、今後の事業展開を総合的に勘案して無配を決めた。前期は1株あたり20円だった。延期していた決算発表は、9月30日までに行われる見通し。