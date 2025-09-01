ブルーフロント芝浦の「タワーS」開業式典に出席した野村不動産の松尾大作社長（左から4人目）ら＝1日午前、東京都港区野村不動産とJR東日本が東京・芝浦で手がける再開発計画「ブルーフロント芝浦」の高層ビル2棟のうち、南側の複合ビルが1日、全面開業した。1〜3階の商業エリアは27店舗の飲食店が中心で、客席は約千席。飲食物を持ち込めるフードコートも備え、近隣で働く人の昼食需要や地域住民の集客を狙う。開業した「タ