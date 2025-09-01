旅工房は、岩田静絵代表取締役社長が取締役を辞任すると発表した。雇用調整助成金の不正受給のほか、不適切なソフトウェア資産の計上や法人営業部門の元従業員による旅行手配ミスによる損失先送りが明らかになっていた。岩田氏は事案発生時、コーポレート部門で重要な役職を担っていたほか、事案を認識しながらも当時の経営トップや事業部門に適切に指摘、是正を求めることができなかった。岩田氏は1978年生まれで、レナウンやスペ