猛暑日となった大阪・ミナミの繁華街で、日傘を差して歩く人たち。気象庁は夏（6〜8月）の平均気温が1898年の統計開始以降で最高になったと発表した＝1日午後気象庁は1日、夏（6〜8月）の日本の平均気温が平年を2.36度上回り、1898年の統計開始以降で最高になったと発表した。これまでの記録だった2023、24年の値（いずれもプラス1.76度）を大きく更新。3年連続で最も暑い夏となり、気温上昇に歯止めがかからない状態が続く。同