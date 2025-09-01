高校の部活動チームやBリーグのユースチームなどが出場するバスケットボールの大会、U18日清食品ブロックリーグです。男子は能代科学技術が30日初戦に臨み、白星スタートを切りました。男女合わせて全国から128チームが参加しているU18日清食品ブロックリーグ。秋田からは、男子が能代科学技術、女子は湯沢翔北が出場しています。能代科学技術は、30日の初戦で山形中央と対