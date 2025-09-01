東京・世田谷区の路上で女性が男に刃物のようなもので首を切りつけられた事件で、意識不明の状態だった女性の死亡が確認されました。【映像】事件現場の様子1日午後1時半ごろ、世田谷区野沢で「女性が血まみれで倒れている」などと110番通報がありました。警察官が駆け付けると、韓国籍の40歳の女性が倒れていて、意識不明の重体で搬送されましたが、その後、病院で死亡が確認されました。警視庁などによりますと、女性は