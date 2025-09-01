女優の松岡茉優（30歳）が、9月1日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。初めて気を遣ったという、“大人になった瞬間”について語った。松岡はこの日、声優を務めた映画「不思議の国でアリスと −Dive in Wonderland−」の宣伝を兼ねて、間宮祥太朗、原菜乃華と共に番組のインタビューに対応。「印象に残っている誕生日」について聞かれた松岡は「子どもの時なんですけど、ずっと欲しかったおもちゃがあって。