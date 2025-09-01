9月1日の北陸地方は、フェーン現象の影響もあり、多くの地点で最高気温35度以上の猛暑日となり、富山で38.0度、高岡の伏木で37.9度、おわら風の盆が開催される八尾で37.7度など、体温超えの危険な暑さとなった所もありました。2日もフェーン現象の影響で、猛烈な暑さが続くでしょう。暑さ対策を徹底して下さい。その後3日は、秋雨前線の通過で短時間強雨がありそうです。新潟県や石川県を中心に警報級の大雨となる可能性もあり、雨