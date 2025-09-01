油と好相性のズッキーニを、さっとあえてナムルに。にんにくの風味で食欲アップ。火を使わず作れるから、残暑の時期にもぴったりで、シャキッと食感がクセになります。『ズッキーニのナムル』のレシピ材料（ 2 人分）ズッキーニ……1本（約150g）にんにくのすりおろし……少々 塩ごま油作り方（1） ズッキーニはへたを切り、薄い輪切りにする。ボールに入れて塩小さじ1/2をもみ込み、しばらくおいて水けをきる。（2）（1）のボール