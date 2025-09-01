メ～テレ（名古屋テレビ） 8月31日、名古屋では40度を記録。9月になりましたが秋の訪れは感じられず、危険な暑さが続いています。 週末に名古屋・栄で開催された、踊りの祭典「にっぽんど真ん中祭り」。 8月31日、名古屋では40.0度を記録。40度以上になるのは、統計のある1890年以降で2回目です。 9月がスタートした1日、強い日差しのもと、午前中から気温が上昇。 東海地方の午後3時までの最高気温は、名古