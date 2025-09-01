俳優・織田裕二（５７）が８月３１日、ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」に出演。代表作である「踊る大捜査線」シリーズについて語った。「踊る」シリーズについて、ドラマシリーズ後の１９９８年に公開された映画版第１作をもって、「やり終えた。夢叶ったし、やりたかったし、これで終わりでいいや、と思ってた」と完全燃焼した思いだったという織田。しかし、「いかりやさんからお手紙を直接いただいたことが１回だけあって」と織